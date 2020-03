Jak Google wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie kryzysu? Czy będzie się można reklamować bezpłatnie?

Jak w swoim wywiadzie dla Ad Age podkreśla Marla Karpovitz – prezes nowojorskiej agencji 4A’s - jeżeli właśnie teraz przestaniesz się reklamować, powrót do rzeczywistości po wygaszeniu epidemii będzie jeszcze gorszy. Konkurencja, której udało się poczynić oszczędności i duże marki robią wszystko, żeby Twoi klienci o tobie zapomnieli.

Google postanowiło przekazać 340 mln $ w kredytach na reklamę Google Ads. Z bezpłatnej reklamy będzie można skorzystać do końca 2020 roku, choć z pewnością największa pomoc przyda się przedsiębiorcom właśnie teraz, kiedy przychody są mniejsze lub nawet spadły do zera.

Małe i średnie firmy są kręgosłupem naszych społeczności. Według Banku Światowego stanowią one około 90 procent wszystkich firm i ponad połowę zatrudnienia na całym świecie. COVID-19 dla tych firm szczególne, mogą one być narażone na zamykanie i spadające przychody, nawet jeśli znajdą sposoby na wsparcie i ochronę swoich pracowników. Dzięki kredytom reklamowym możemy zmniejszyć część kosztów utrzymania kontaktu z klientami.

To właśnie teraz możemy pokazać swoim klientom, że wciąż jesteśmy obecni na rynku, że przygotowujemy się do powrotu i świetnie sobie radzimy. Obecność reklamowa, to często znak, że firma ma się zwyczajnie dobrze, więc łatwiej będzie zaufać im przy kolejnych zakupach.

Kto może skorzystać ze wsparcia dla małych i średnich firm od Google?

Ze wsparcia Google mogą skorzystać wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie (w tym w Polsce), które: