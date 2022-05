Jak brzmi techno na orkiestrę dętą? Niemiecki zespół Meute wystąpi 2 czerwca w krakowskim klubie Studio.

Jedenastu muzyków z Hamburga dorobiło się do dzisiaj trzech albumów - "Tumult", "Live In Paris" i "Puls". W ramach promocji tego ostatniego Meute wyruszył w trasę koncertową po całej Europie. Zespół miała zagrać w Krakowie rok temu - ale przeszkodziła temu pandemia. Ostatecznie dotrze dopiero teraz i zagra 2 czerwca o godz. 20 w krakowskim klubie Studio. To będzie naprawdę huczna impreza!