Jak brzmi post-soviet rap? Estoński raper Tommy Cash wystąpi 30 listopada w krakowskim klubie Studio

W 2021 roku raper zasłynął z utworu “Benz-Dealer”, który powstał we współpracy z polskim raperem Quebonafide. Kawałek wraz z klipem osiągnął ponad 5 milionów wyświetleń na YouTube. W październiku Tommy Cash wyruszył w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, aby następnie udać się do Europy. Teraz zawita do Polski - i wystąpi 30 listopada w krakowskim klubie Studio.