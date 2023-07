Jak będzie wyglądał Kraków w 2050 roku? Prezydent Jacek Majchrowski: priorytetem premetro, linie tramwajowe i park nad Wisłą

- Jesteśmy przecież miastem rozpoznawalnym w świecie i jednym z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w Europie Środkowo-Wschodniej dzięki swojemu dziedzictwu, rozwiniętym usługom dla biznesu i wysokiemu potencjałowi innowacyjnemu i naukowemu. Nasz potencjał wzmacniają też gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i jestem przekonany, że w przyszłości te powiązania między Krakowem a gminami będą znacznie mocniejsze niż dziś - mówi nam prezydent.

Chciałby, żeby Kraków za kolejne ćwierćwiecze był dla swoich mieszkańców miastem bezpiecznym, otwartym i komfortowym. - A to oznacza, że będzie zeroemisyjny, będzie miastem zrównoważonej mobilności, z terenami zielonymi, ale też nowymi mieszkaniami, bo są one niezbędne, by do miasta przyciągać nowych mieszkańców, o mocnej gospodarce. Jeżeli chodzi o zieleń, mam nadzieję, że do tego czasu uda się w całości stworzyć Park Rzeczny Wisły i jej dopływów, a także zamknąć zielony pierścień Podgórza - podkreśla prezydent Jacek Majchrowski.