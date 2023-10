„Jaga” straszy rywali, ale Cracovia nie może się bać

Mocne otwarcie Jagiellonii

Innego zdania jest jednak Marek Wasiluk, były piłkarz „Pasów” i „Jagi”, obecnie trener juniorów białostockiego klubu. - Nie zapominajmy, że to jest nasza liga, tu wszystko może się zdarzyć – uważa Wasiluk. - Na przykład Legia po wygranej w Szczecinie z Pogonią miała być faworytem w starciu z Jagiellonią, a wiemy jak było. Z kolei Lech Poznań po wygranej z Rakowem Częstochowa trzy dni później przegrał z Pogonią 0:5. Tak więc wszystko jest możliwe. Cracovia po wysokiej porażce z Pogonią zagrała dobrze z ŁKS-em i mogła równie wysoko wygrać w Łodzi. Decyduje więc forma dnia, trochę przypadku, szczęścia. Oczywiście, Jagiellonia ma bardzo dobry początek sezonu, gra świetnie, jest przewidywalna w tym, co robi. Do tego forma Imaza jest imponująca, Pululu tak samo. Wielu zawodników jest w dobrej dyspozycji.

Nie wymagać od razu od Glika

Trzy mecze o stawkę ma za sobą w Cracovii Kamil Glik. Jego powrót do naszej ligi odbił się głośnym echem. Na razie jednak trudno powiedzieć, by 103-krotny reprezentant Polski jakoś szczególnie imponował.

- Od Kamila nie można od początku wymagać, że będzie jakoś niesamowicie dysponowany – mówi Wasiluk. - On ma autorytet, charyzmę, jak kolega z drużyny na niego patrzy, to powinien z automatu dawać od siebie dziesięć procent więcej. Ale zauważmy, że to jest pozycja środkowego obrońcy. Nie można wymagać cudów. Jak cała drużyna będzie grała dobrze, to będzie super, ale nie można oczekiwać, że on będzie kluczową postacią w układance. Nawet jak Kamil będzie w optymalnej formie, a wszyscy w przeciętnej, to najwyżej będzie 0:0. Na pewno jest ogromną wartością dla Cracovii i całej naszej ligi. Trzeba być cierpliwym, bo wszyscy już po meczu z Pogonią krytykowali, a akurat Cracovia ma stoperów na dobrym poziomie jeśli chodzi o naszą ekstraklasę. Myślę, że wszyscy jeszcze Cracovii pomogą.