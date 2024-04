Jacob Thorssel wygrał żużlowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2024. Upadki, zwroty akcji w zawodach na torze Wandy

Dużo kibiców na turnieju żużlowym na Wandzie

Zainteresowanie chyba przerosło oczekiwania. Także samych kibiców, bo wielu z nich na ostatnią chwilę odłożyło zakup biletu. To skutkowało długimi kolejkami do kas. Skorzystali na opóźnieniu rozpoczęcia turnieju o prawie godzinę, bo pojawił się problem z dokumentacją karetki, która miała zabezpieczać medycznie zawody..

W świąteczny poniedziałek na torze Wandy rozegrany został Turniej O Puchar Prezydenta Miasta Krakowa. To były pierwsze zawody żużlowe w Nowej Hucie od pięciu lat. Zainteresowanie było duże, na…

Rekordy toru Wandy

Po pierwszej serii biegów rekordzistą toru - obiekt po modernizacji ma nieco inną oficjalną długość, teraz to 386 m - był Dawid Rempała (67,68 s). Po dwóch seriach komplet 6 pkt miał już tylko Pedersen (jego 66,95 s to nowy rekord toru). Koneserzy mogli narzekać, że większych atrakcji nie było, bo zazwyczaj dwa pierwsze miejsca na mecie zajmowali zawodnicy z 1. i 2. pola startowego (aż 7 na 8 przypadków), a końcowa kolejność ustalana była już po pierwszym wirażu.

Faworyci w czołówce po rundzie zasadniczej Pucharu Prezydenta Krakowa

Po trzeciej serii trzech zawodników miało po 8 pkt: Pedersen, Thorssel (66,89 s to kolejny rekord toru) i były zawodnik Speedway Wandy, Mateusz Szczepaniak. Po czwartej rundzie biegów w czołówce były zmiany. Pedersen w swoim wyścigu był 3. (łącznie 9 pkt), o "oczko" więcej mieli Thorssel i Szczepaniak. Za nimi też było ciekawie, bo przynajmniej 6 pkt i szansę na awans do półfinału miało aż 5 zawodników (do 11. pozycji).