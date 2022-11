Jacek Zieliński, trener Cracovii: Moje credo jest takie, by grać pragmatycznie i zdobywać punkty

Macie 8. miejsce, 25 zdobytych punktów. Jak pan ocenia ten dorobek?

Na pewno mogło być lepiej. Trudno mówić o pełnym zadowoleniu. Tak jak mówiłem przed rozpoczęciem rozgrywek, ta drużyna ma potencjał na miejsca 5. - 8. Zajęliśmy ósme i nie jest tak, że my jesteśmy mega zadowoleni, szczęśliwi, bo na pewno parę punktów nam „uciekło”, szczególnie w meczach u siebie – z Piastem, Wartą i Lechią. Mogło to lepiej wyglądać, ale zabrakło powtarzalności, o której cały czas mówimy i dlatego jest taka sytuacja. Choć nie uważam, żeby ona była zła, mamy kilka punktów straty do miejsca, które daje grę w europejskich pucharach więc jest o co walczyć na wiosnę.

Na podstawie czego pan określił potencjał zespołu na miejsca 5. - 8.?

Na podstawie tego, że znam swoją drużynę i co wiem o przeciwnikach. Zdawałem sobie sprawę z tego, że Raków, Lech, Legia czy Pogoń to zespoły, które dysponują znacznie większym budżetem i pewnie większym potencjałem piłkarskim. Uważam, że realnie oceniłem możliwości tej drużyny, przynajmniej w takim składzie, jaki mamy.