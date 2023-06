Jacek Zieliński na dłużej w Cracovii. Poprowadzi zespół w nowym sezonie ekstraklasy

Cracovia poinformowała o nowej umowie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najpierw wrzuciła zdjęcie dworca PKP w Krakowie z wymownym tytułem: „Czas pożegnań”, a kilkanaście minut później już film z trenerem Zielińskim w roli głównej, który mówi:

- Jest czas wakacji, wyjazdów, pożegnań, a ja mam bilet powrotny, wracam do Krakowa 21 czerwca. Zabieram się ze swoim sztabem, z piłkarzami do przygotowań do nowego sezonu. Jestem przekonany, że będzie to lepszy sezon. Spełnimy marzenia kibiców, a na chwilę rozstajemy się, każdy ma swoje plany urlopowe więc po podładowaniu akumulatorów wracamy do ostrej pracy.