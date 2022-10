Jacek Zieliński: Cieszę się, że pomimo problemów kadrowych jakoś dajemy radę

- Odnieśliśmy naprawdę bardzo ważne zwycięstwo, punkty były nam bardzo potrzebne – komentował szkoleniowiec Cracovii. - Pierwsza połowa była bez przekonania, może pogoda nas uśpiła. W drugiej zaczęło to wyglądać tak, jak trzeba. Zdobyliśmy dwie bramki, mieliśmy następne sytuacje. Zagraliśmy na zero z tyłu, to też bardzo ważne. Cieszymy się, jest przełamanie, zdobyliśmy kolejne trzy punkty, siódmy mecz Karola Niemczyckiego bez straty bramki. Cieszę się, że pomimo problemów kadrowych, które nas dotykają, praktycznie z tygodnia na tydzień, jakoś dajemy sobie radę.

Gole zdobyli napastnicy – Benjamin Kallman i Patryk Makuch, co jest istotne.

- Na pewno to jest dla nich ważna sprawa – mówi Zieliński. - Obaj strzelili po bramce, mieli tez swoje sytuacje, cieszymy się, bo i to było bardzo potrzebne, szczególnie „Makiemu”, który bardzo długo czekał na tę bramkę, harował na boisku i nie mógł doczekać się trafienia, teraz to ma. Doceniając napastników, trzeba wspomnieć o postawie formacji obronnej, bo to jest drugi mecz z rzędu, w którym zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze, na zero z tyłu, ale przede wszystkim nie daliśmy ani Lechowi, ani Zagłębiu stworzyć wielu sytuacji, a to też cieszy.