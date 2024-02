Jacek Petrycki i Godfrey Reggio laureatami nagrody Smok Smoków przyznawanej przez Krakowski Festiwal Filmowy Paweł Gzyl

W tym roku nagroda Smoka Smoków powędruje do dwójki wybitnych twórców: kultowego amerykańskiego reżysera oraz wybitnego polskiego operatora. Filmy Godfreya Reggio to kulturowy fenomen, fascynujące wizualnie pionierskie eseje, które przeszły do historii kina. Na 64. Krakowskim Festiwalu Filmowym zobaczymy słynną "Trylogię Qatsi" w Kinie pod Wawelem. Bez znakomitych zdjęć Jacka Petryckiego trudno sobie wyobrazić najważniejsze polskie produkcje filmowe ostatniego półwiecza. Na przełomie maja i czerwca zobaczymy jego dokumentalne dokonania w krakowskich kinach studyjnych.