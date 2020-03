Jacek Majchrowski: zmienianie zasad jest nieuczciwe

Uważam, że rządzący zachowują się tak, jakby uważali, że przygotowanie wyborów ogranicza się jedynie do dnia głosowania. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że praktycznie nie ma możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, a co za tym idzie kandydaci nie mają równych szans. Tutaj zdecydowanie uprzywilejowany jest urzędujący prezydent. W tej chwili dociera do nas coraz więcej sygnałów, że może być problem z kompletowaniem członków komisji wyborczych. Będziemy te wszystkie problemy przekazywać Państwowej Komisji Wyborczej.

Jakie jest Pana zdanie na temat ostatnich zmian, które pozwalają głosować części obywateli korespondencyjnie?

Przede wszystkim uważam, że nieuczciwe jest zmienianie zasad przed samymi wyborami, tym bardziej, że zewsząd słyszymy, by zawiesić spory i zjednoczyć się w obliczu zagrożenia. A tymczasem w praktyce silniejszy forsuje swoje rozwiązania wbrew protestom. Poza tym ze wstępnych wyliczeń wynika, że w Krakowie prawo do głosowania korespondencyjnego miałoby prawie 200 tysięcy osób plus osoby, które będą wtedy w kwarantannie. Nikt się nie przejmuje faktem, że to praktycznie nie do zorganizowania.