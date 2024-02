Jacek Majchrowski rozmawiał o Krakowie z parlamentarzystami. Tematy? Od inwestycji z KPO po opłatę turystyczną i usługi przewodnickie

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wraz ze swoimi współpracownikami spotkał się w poniedziałek (5 lutego) z parlamentarzystami związanymi ze stolicą Małopolski. Na spotkaniu zostały przedstawione sugestie i propozycje konkretnych zmian w ustawach mających bezpośredni wpływ na rozwój krakowskiej aglomeracji. To aż 749 proponowanych zmian aktów prawnych, dotyczących m.in. opłaty turystycznej, najmu krótkoterminowego, przepisu mówiącego o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej czy np. regulacji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Krakowski magistrat zaznacza, że zmiany są konieczne, by realizacja ustawowych obowiązków mogła przebiegać sprawniej i skuteczniej. A takie spotkania z parlamentarzystami reprezentującymi Kraków w Sejmie i Senacie stanowią już samorządową tradycją. - Zawsze w momencie rozpoczęcia pracy kolejnego parlamentu proszę wszystkich wybranych posłów i senatorów z okręgu krakowskiego, ale także tych, którzy są związani z Krakowem, mimo że są spoza Krakowa, tak jak np. pan Marek Sowa, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Małopolski. Dzisiaj się takie spotkanie odbyło, z udziałem większości takich parlamentarzystów - mówił po spotkaniu, które odbyło się w krakowskim magistracie, prezydent miasta Jacek Majchrowski. Jak przekazał prezydent Krakowa, parlamentarzystom przedstawiono cały pakiet propozycji zmian w ustawodawstwie. Dotyczy on - jak mówił Majchrowski - propozycji konkretnych, czasami bardzo precyzyjnych i wąskich przepisów.

- To jest taka dosyć gruba książka, licząca kilkaset stron, gdzie jest napisane, co proponujemy zmienić w jakiej ustawie i dlaczego. Jest cała masa spraw, które są ciężkie do realizacji, czasami uniemożliwiają działania związane z funkcjonowaniem miasta - wyjaśniał prezydent Krakowa. - Wybraliśmy parę najważniejszych rzeczy, które trzeba jak najszybciej załatwić, np. związane z wyborami do rad, które się teraz odbędą, albo takie, które są fundamentalne. Te sprawy zostały przedstawione, potem się odbyła dyskusja. Jacek Majchrowski, dopytywany przez dziennikarzy, o jakich obszarach przede wszystkim dyskutowano, odpowiadał: - Można powiedzieć, że generalnie tych obszarów było kilka, to jeden był wspólny: pieniądze. Podczas spotkania zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania środków zagranicznych przez gminę Kraków, a także konieczność wprowadzenia zmian prawnych w takich obszarach, jak: gospodarka nieruchomościami, aby samorządy mogły wprowadzać aport, kodeks wyborczy, aby uprościć proces ujmowania wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także: inwestycje w oświacie, opłaty turystyczne, turystyczny najem krótkoterminowy, świadczenie usług przewodnickich w obszarach chronionych, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Przedstawione zostały także propozycje dotyczące zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 oraz zmian prawnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W zakresie Krajowego Planu Odbudowy Kraków (KPO) postuluje kontraktowanie projektów proponowanych do współfinansowania w pierwszej połowie 2026 roku, zmianę terminu zakończenia realizacji projektów - do końca 2030 roku - oraz zmianę form finansowania z pożyczek na dotacje. Wśród wskazanych zadań do realizacji znalazły się: parki miejskie, program budowy ścieżek rowerowych, inwestycje z zakresu małej retencji, program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przedszkolnej i szkolnej. Łączna wartość projektów przygotowanych do realizacji wynosi 244 milionów złotych.

Pośród propozycji projektów gminy Kraków do współfinansowania z KPO z zakresu transportu szynowego znalazły się: budowa linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów do osiedla Złocień (szacunkowy koszt - 350 mln zł), przebudowa torowiska wzdłuż ulicy Solidarności wraz z podstacjami trakcyjnymi (koszt - 97 mln zł), opracowanie dokumentacji projektowej dla linii premetra w Krakowie (koszt - 60 mln zł). Biorąca udział w spotkaniu Małgorzata Wassermann (PiS) stwierdziła, że to bardzo miłe, iż odbywa się takie ponadpartyjne spotkanie z władzami Krakowa. - Tutaj są wyłuszczane problemy i oczywiście zawsze jest rozmowa o pieniądzach, bo wiadomo, że potrzeby miasta są bardzo duże. Miasto ma prośby, mniej lub bardziej pilne, bardziej lub mniej szczegółowe dotyczące ewentualnych zmian w przepisach. Nad każdą z tych próśb się oczywiście pochylimy. Ja deklaruję absolutną współpracę w tym gronie na rzecz rozwoju naszego miasta - mówiła nam posłanka.

Małgorzata Wassermann podsumowała, że największa ilość problemów to problemy natury finansowej. - To są kwestie możliwości budżetowych. Dzisiaj za budżet odpowiada rząd Donalda Tuska, pytanie, czy znajdzie pieniądze na te prośby czy propozycje, które padają ze strony władz miasta Krakowa. Jako mieszkanka Krakowa zawsze będę zadowolona z tego, jak każdy rząd znajdzie pieniądze na poszerzenie naszych inwestycji - zaznaczała Wassermann, dodając też, że duże nadzieje są pokładane w środkach z KPO. - Jest pytanie, kiedy te pieniądze będą, bo jednak się okazuje, że nie jest to tak błyskawicznie, jak było to zapowiadane. Pytanie, kiedy te pieniądze się pojawią i jak planować inwestycje. To było jedno z kluczowych pytań dzisiaj stawianych na tym spotkaniu - mówiła też posłanka PiS. - Bardzo dobre spotkanie podsumowujące potrzeby legislacyjne dla miasta i również związane z finansami gmin. Bo przecież Kraków dzisiaj walczy o swoje, ale rozwiązanie może być uniwersalne, a nie tylko celowane na jedno miasto - mówił nam z kolei poseł Ireneusz Raś (klub PSL-Trzecia Droga), sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. - Generalnie widać, że trzeba przyjąć ten kurs, o którym mówiliśmy w kampanii: decentralizacja, więcej decyzji na dole, więcej pieniędzy powinno schodzić tutaj i być przeznaczonych na realizację zadań, które realizują samorządy. To jest efektywniejsze - podkreślam to w imieniu swoim i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego dzisiaj też reprezentowałem na tym spotkaniu.

Poseł Raś szczególnie zwrócił uwagę na poruszane kwestie turystyczne, czyli opłata turystyczna, najem krótkoterminowy, a także sprawa przewodników turystycznych. - Wiemy, że deregulacja zawodu przewodnika była daleko posunięta i dzisiaj branża, szczególnie krakowska, podnosi fakt, że często przypadkowe osoby prowadzą wycieczki, co nie jest dobre dla wizerunku takich historycznych obszarów jakim jest Kraków czy wiele miejsc w Małopolsce - wskazywał poseł Raś.

Poseł Aleksander Miszalski (KO) relacjonował po spotkaniu, że rozmawiano o finansowaniu samorządów. Jak stwierdził, w związku z tak zwaną "piątką Kaczyńskiego" dochody samorządu spadły o nawet 1 mld zł w zakresie jednego roku. - Przez parę ostatnich lat - nawet mimo tego, że były różne Polskie Łady, Fundusz Inicjatyw Lokalnych - krakowski samorząd stracił na tym około 2 mld zł. Więc reforma samorządu jest bardzo istotną kwestią - mówił Aleksander Miszalski. - Istotną kwestią jest również pozyskanie środków z KPO. Z jednej strony to środki, które mogą być wydane na inwestycje. Ale pan prezydent mówił również o tym, jak należy podejść do KPO, by więcej inwestycji mogło być finansowanych z tych środków. Mianowicie: trzeba trochę zmienić kryteria, po to by np. nie tylko tabor tramwajowy, ale również torowiska były z tego finansowane.

Jak relacjonował poseł KO, rozmowa władz miasta z parlamentarzystami dotyczyła też m.in. o ustawie odorowej, drogi ekspresowej S7, rozbudowie obwodnicy Krakowa o dodatkowy pas, kanale ulgi, jak i walce z graffiti. - Jeśli chodzi o walkę z graffiti, to wiceprezydent Muzyk powiedział, że jest sceptyczny co do rozwiązań ustawowych, które mogłyby pomóc. Niemniej jednak my jako posłowie mamy jakiś pomysł, więc może tak czy siak się tym zajmiemy - powiedział poseł Miszalski. Podsumował też, że większość postulatów zaprezentowanych przez władze miasta to postulaty racjonalne z punktu widzenia interesu gminy. - Będziemy interweniować i pisać projekty ustaw - zadeklarował.

