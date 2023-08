Jacek Góralski w Cracovii? Jest taka szansa, rozmowy trwają

Dwa transfery Cracovii

Cracovia nie dokonała jeszcze żadnych transferów latem, ale lada chwila może się to zmienić. Na testach przebywa bowiem hiszpański pomocnik Andoni Lopez i jeśli przypadnie do gustu trenerowi Jackowi Zielińskiemu i przejdzie testy medyczne, to podpisze kontrakt z „Pasami”. Jest wolnym zawodnikiem.

Ale to nie koniec ewentualnych wzmocnień. „Pasy” intensywnie rozmawiają z Jackiem Góralskim. Potwierdzili to trener Zieliński i dyrektor sportowy Stefan Majewski na antenie Canal + przed meczem Cracovia – Piast Gliwice. Czy będą w stanie skłonić reprezentanta Polski do powrotu do polskiej ligi?

Prof. Janusz Filipiak na początku okienka transferowego usztywnił stanowisko w sprawie wydawania pieniędzy na nowych piłkarzy, ale zdaje się, że ostatnio trochę zmienił front, co otwiera furtkę do transferu.