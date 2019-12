Jabłko – remedium na wysoki cholesterol? [WYNIKI BADANIA]

Badania kliniczne z udziałem ludzi sugerują działanie analogiczne, co w przypadku zwierząt, ale wyniki nie są spójne. Powodem jest różnica testowanych produktów, bowiem ocenie właściwości hipolipemicznych podlegała w badaniach konsumpcja:

świeżych jabłek,

suszonych jabłek,

skórek jabłkowych,

wytłoków,

klarowanego soku,

czystych polifenoli jabłkowych.

Co więcej, produkty stosowane były w różnych dawkach. Odmienny był również czas interwencji. Badań oceniających wpływ konsumpcji świeżych jabłek, było dotychczas 6.

W badaniu z 2013 opublikowanym na łamach European Journal of Nutrition [3] zaobserwowano działanie hipolipemizujące przy dziennej konsumpcji, aż 550 gramów jabłek na dobę w porównaniu do grupy kontrolnej. Z kolei w interwencji, której wyniki ukazały się 2017 roku w czasopiśmie Journal of the Science of Food and Agriculture – przy dziennej konsumpcji 200 g jabłek Annurca [4].