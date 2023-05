Jabłka pod znakiem zapytania. Zimna wiosna zatrzymała pszczoły w ulach, zmniejszyła szanse na zapylenie drzew owocowych

Podobnego zdania jest Marek Dukat, sadownik z Sieborowic i sołtys tej wioski. Sam ma sad z jabłoniami i gruszami. Podkreśla, że obecnie jest część drzew, których kwiaty zapylają się bez owadów.

- Problemy w sadach są co roku z różnych powodów: mało owoców, albo zbyt duży urodzaj. Od kilku lat borykamy się z brakiem eksportu na rynek rosyjski, gdzie szło dużo naszych owoców. To nie znaczy, że nie szukamy rozwiązań. Zaczęliśmy tłoczyć soki z owoców. Ja jeżdżę do tłoczni do Łososiny Dolnej, daleko, bo aż 90 km, ale są też tłocznie nieco bliżej - mówi Marek Dukat.