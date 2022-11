IX Małopolski Przegląd Kapel Weselnych w wolbromskim Domu Kultury. Ale była zabawa. Zobaczcie zdjęcia Paweł Mocny

Do tegorocznego Małopolskiego Przeglądu Kapel Weselnych w Wolbromiu przystąpiły cztery kapele. Spośród wielu utalentowanych muzyków wybrane zostały trzy zespoły, które zostały nagrodzone. Były to: Jurasi z Częstochowy, The Night Kiss z Krakowa oraz Scyzoryki z Kielc. Przeglądowi towarzyszył kiermasz ze stanowiskami o tematyce weselnej. Zapraszamy do naszej galerii.