IV liga. Wisła II Kraków przegrywała w Bochni tylko przez 60 sekund, ale - choć pewnie wygrała - w opałach była znacznie dłużej

Sprawy w swoje ręce wziął bowiem Mariusz Kutwa i strzałem z 20 metrów umieścił piłkę w okienku bramki Huberta Makowskiego. Wiślacy zabrali piłkę podopiecznym Damiana Rębisza i już jej do końca pierwszej połowy nie oddali. Niespełna 10 minut później Michał Zimon, wykonując rzut wolny, wrzucił futbolówkę w pole karne, a Jakub Niewiadomski zrobił z niej użytek, kierując do siatki lewą nogą.

Powinna była to zmienić sytuacja z 83. minuty, ale nie pozwolił na to arbiter. Po wykopie Kacpra Szewczyka i zgraniu głową przez Marcina Bartonia piłka trafiła do Karola Sałamaja, który wyprzedził Bartłomieja Chlebka i został przez niego sfaulowany, gdy przed nim był już tylko bramkarz BKS-u. Rezerwowy stoper gospodarzy zasłużył na czerwoną kartkę, ale z sobie tylko znanego powodu sędzia go oszczędził, upominając jedynie żółtą.