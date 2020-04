Czwarta liga to w Małopolsce aż 35 drużyn – 18 w grupie zachodniej (krakowsko-oświęcimskiej) i 17 we wschodniej (sądecko-tarnowskiej). Przedstawicieli tego środowiska zapytaliśmy o to, na jakich zasadach (awanse, spadki) powinien zostać zakończony sezon, jeśli nie dałoby się kontynuować rozgrywek? I na jakich zasadach go wznowić, jeśli byłoby to możliwe? Zarządzający klubami odpowiedzieli też na pytanie, jak finansowani są piłkarze w okresie bez gry.