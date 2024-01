"It's A Heartache" czy "Total Eclipse Of The Heart". Bonnie Tyler zaśpiewa swe największe przeboje w piątek 2 lutego w ICE Kraków

Znakiem rozpoznawczym brytyjskiej piosenkarki jest jej charakterystyczny zachrypły głos. Z około 20 milionami sprzedanych płyt Bonnie Tyler jest jedną z odnoszących największe sukcesy artystek na świecie. Jej single i albumy pokryły się złotem lub platyną w wielu krajach. Piosenka „Total Eclipse Of The Heart” to multi-platynowy singiel. Podczas koncertów publiczność usłyszy również inne hity, jak "Holding Out For A Hero", "If You Are A Woman" czy "It's A Heartache".