Irlandzki piosenkarz Damien Rice na jedynym koncercie w Polsce w poniedziałek 4 kwietnia w ICE Kraków

Irlandzki wokalista i autor tekstów Damien Rice rozpoczął swoją karierę muzyczną pod koniec lat 90. wraz z indie-rockowym zespołem Juniper. Grupa podpisała kontrakt z wytwórnią Polygram w 1997 roku i wydała dwa single, "The World Is Dead" i "Weathermen", które osiągnęły umiarkowany sukces w irlandzkim radiu. Kiedy jednak przyszedł czas na nagranie pełnowymiarowego albumu, zasady kontraktowe wytwórni uniemożliwiły to zespołowi, a Rice odszedł z grupy.

Rice wrócił do Dublina, aby ponownie skupić się na muzyce, zbierając wystarczająco funduszy na nagranie demo. Wysłał je do producenta i kompozytora filmowego Davida Arnolda (Björk, Nina Persson, Paul Oakenfold). Arnoldowi spodobało się tak bardzo, że zorganizował dla Rice'a mobilne studio, w którym mógł nagrać płytę.