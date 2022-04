Irlandzka grupa Clannad wystąpi 6 i 7 maja w Krakowie. Celtyckie pieśni w subtelnej wersji

„Clannad” to nazwa wywodząca się od słowa „klan” i w języku greckim oznaczającego „rodzinę”. Przyjął ją irlandzki zespół założony w 1970 roku przez rodzeństwo Moyę, Ciarána i Pól Brennanów oraz ich wujków Noela i Pádraiga Duggana (który niestety zmarł w 2016 roku). Od początku swej działalności wykonywał on celtycki folk, wzbogacony jednak popową melodyjnością i newage’owoą subtelnością. Wielokrotnie nagradzana w ojczyźnie i na świecie (w tym i statuetką Grammy) grupa bez wątpienia zrobiła więcej niż jakikolwiek inny wykonawca, aby spopularyzować irlandzką muzykę i język wśród światowej publiczności.

Clannad zyskał większą rozpoznawalność po nagraniu ścieżki dźwiękowej do serialu telewizyjnego „Harry’s Game”, który poruszał problemy Irlandii Północnej. Utwór stał się komercyjnym sukcesem po wydaniu go w formie singla, osiągając szczyty list przebojów w Irlandii i Anglii. Potem wielkim sukcesem okazała się muzyka stworzona prze Clannad do serialu „Robin z Sherwood”. Wtedy też współpracę z grupą nawiązali muzycy U2. Efektem tego stała się piosenka „In A Lifetime”, zaśpiewana przez Clannad z Bono. W 2020 roku ukazała się płyta nosząca takiż tytuł, zawierająca wszystkie najważniejsze utwory formacji. W ramach jej promocji formacja zagra w Krakowie.