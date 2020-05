iPhone SE 2020 – premiera nowego modelu smartfona Apple

Dla kogo przeznaczona jest nowa wersja iPhone’a SE?

Gdy pierwsza generacja iPhone’a SE pojawiła się na rynku wiosną 2016 roku, telefon szybko osiągnął sukces. Przypadł do gustu zwłaszcza osobom, które szukały niewielkiego, lecz bardzo wydajnego smartfona, a w sprzedaży nie było wówczas wielu takich urządzeń. Po 4 latach, które Apple kazał czekać na odnowionego iPhone’a SE, jest ich na rynku jeszcze mniej, bo ekrany telefonów urosły jeszcze bardziej.

Najtańszy telefon Apple ma więc szanse powtórzyć sukces poprzednika, bo dzięki kompaktowym rozmiarom jest niezwykle poręczny i bardzo wygodnie obsługuje się go jedną ręką. W środku znajdziemy nowoczesne podzespoły, które zapewniają mu dużą wydajność. Telefon jest jednak znacznie tańszy niż topowe modele, między innymi dlatego, że nie ma bezramkowego ekranu OLED czy systemu rozpoznawania twarzy Face ID, a jego główny aparat ma tylko jeden obiektyw.

Smartfon iPhone SE 2020 spodoba się też osobom, które cenią klasyczny design Apple. Telefon wygląda niemal identycznie jak iPhone 8 i ma takie same wymiary (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) oraz wagę (148 g). Z drugiej strony stosunkowo duże ramki i fizyczny przycisk Home z Touch ID raczej nie przemówią do zwolenników najnowszych trendów w projektowaniu smartfonów.

Nowy iPhone SE – wersje, kolory, ceny i dostępność

Odnowiony iPhone SE jest dostępny w 3 wariantach pamięci wbudowanej: 64 GB, 128 GB i 256 GB, a każdy występuje w 3 kolorach do wyboru: czarnym, białym i czerwonym. Cena najtańszej wersji to 2199 zł.

Smartfony iPhone SE 2020 są już dostępne w regularnej sprzedaży. Oferują je również niektórzy operatorzy komórkowi, jak na przykład Orange (sprawdź: https://www.orange.pl/sklep/Apple/iPhone-SE-64GB-eSIM/details).

Co ciekawe, Orange to obecnie jedyny operator w Polsce, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości nowego iPhone’a SE. Jak to możliwe?

Podobnie jak inne smartfony Apple z ostatnich lat (iPhone XR, iPhone XS i XS Max, iPhone 11 oraz iPhone 11 Pro i 11 Pro Max) nowa wersja iPhone’a SE to telefon z Dual SIM. Obsługuje jednak jedną kartę nanoSIM i jedną eSIM, czyli wirtualną wersję karty SIM, która jest zapisywana w niewielkim module wbudowanym w telefon. Orange jest zaś jak na razie jedynym operatorem w Polsce, który stosuje nowoczesną technologię eSIM.

W sklepie internetowym operatora można kupić nowy smartfon iPhone SE zarówno z abonamentem komórkowym, również z nową kartą eSIM, jak i bez abonamentu.

iPhone SE – aparat, procesor i inne najważniejsze dane

W telefonach z Androidem 3 GB RAM, które ma nowy iPhone SE, to niewiele. Telefony Apple są jednak projektowane i optymalizowane specjalnie pod system iOS, który znakomicie zarządza pamięcią operacyjną. W połączeniu ze znanym z topowych modeli najnowszym procesorem A13 Bionic z 3. generacją Neural Engine 3 GB RAM zapewniają iPhone’owi SE 2020 bardzo dużą wydajność.

Na papierze mało spektakularnie prezentują się też parametry pojedynczego aparatu głównego w nowym iPhonie SE, który ma rozdzielczość 12 Mpix. Producent zapewnia jednak, że ulepszony obiektyw szerokokątny z iPhone’a XR to najlepszy pojedynczy aparat, jaki kiedykolwiek zainstalowano w telefonie. Wykonany w technologii LCD ekran Retina ma natomiast przekątną 4,7” i rozdzielczość 1334 x 750 pikseli (PPI 326) i sprawdzi się do codziennych zastosowań, bez problemu można go też obsługiwać jedną ręką.

Podsumowując, najważniejsza specyfikacja nowego iPhone’a SE prezentuje się następująco: