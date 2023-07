Interwencja policji w krakowskim szpitalu w sprawie tabletki poronnej. Pacjentka czuje się upokorzona, policja się tłumaczy Marcin Banasik

Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie przy ul. Wrocławskiej Andrzej Banaś

"Fakty" TVN wyemitowały we wtorek materiał o pani Joannie, która podjęła decyzję, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta zadzwoniła w tej sprawie do lekarza, który postanowił wezwać policję. Kobieta była zbulwersowana interwencją funkcjonariuszy, którzy kazali jej się rozebrać. Policja wydała oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy, że pacjentka dzwoniła do lekarza mówiąc mu iż „dokonała aborcji” i „chce odebrać sobie życie”. Policjanci tłumaczy, że szybko musieli sprawdzić czy kobieta nie posiada przy sobie środków, które mogłyby zagrażać jej życiu.