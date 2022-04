Internauci wybrali imię maskotki MŚ piłkarzy ręcznych w Polsce i Szwecji w 2023 roku. Zobaczymy ją w Krakowie

Nasi kibice po raz pierwszy maskotkę MŚ 2023 mogli zobaczyć 20 marca w Płocku przy okazji towarzyskiego meczu Polska - Szwecja (24:28) w Orlen Arenie. Propozycje imienia dla wiewiórki zbierane były w mediach społecznościowych. Trzy najbardziej atrakcyjne - „Pax", „Sticky" i "„Sweski" - wybrali przedstawiciele polskiej i szwedzkiej federacji.

Potem fani wzięli udział w ankiecie na oficjalnej stronie internetowej turnieju. Najwięcej głosów oddali na imię „Pax", które w języku łacińskim oznacza „pokój". To wybór adekwatny do obecnie panującej sytuacji, bowiem nic nie jest teraz ważniejsze od tego, by za naszą wschodnią granicą zapanował pokój.

28. MŚ w piłce ręcznej mężczyzn odbędą się w Polsce i Szwecji w dniach 11-29 stycznia 2023 roku. Gospodarzami turnieju będą Katowice, Śląsk, Kraków, Małopolska, Płock, Gdańsk (w Polsce) oraz Goteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji). W Tauron Arenie Kraków rozegrane zostaną mecze grup A i F w fazie wstępnej oraz grupy I (najlepsze zespołu z grup A i B, w tym nasza reprezentacja w przypadku awansu) w fazie zasadniczej.