Innowacyjny videomat stanął na dworcu kolejowym w Krakowie

Brzmiący nieco tajemniczo e-kasjer to osoba przebywająca w Call Center, której zadaniem jest pomóc klientowi zakupić bilet kolejowy. Wystarczy wcisnąć odpowiedni guzik i się połączyć. Następnie, e-kasjer wybierze dobraną do oczekiwań klienta ofertę. Później płatność kartą, i gotowe. Funkcja e-kasjera będzie dostępna w godzinach od 6:00 do 22:00.

Pierwsze videomaty w ramach pilotażu mają obsługiwać pasażerów w Krakowie, Białymstoku, Jarosławiu, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Świnoujściu i Zielonej Górze. POLREGIO ma w planach budowę kolejnych i zachęca pasażerów, by korzystać z tego rozwiązania, które ma pomóc zminimalizować kolejki na dworcu.

Urządzenia są efektem długiej współpracy między firmami POLREGIO, Netią i Avista.

