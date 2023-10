Inicjatywa "Ziemia Krakowska". W Krakowie powstaną mieszkania czynszowe. Dla kogo?

Jak informują władze miasta, przeprowadzona na przełomie 2022 i 2023 r. analiza wykazała duże zainteresowania wśród mieszkańców Krakowa najmem mieszkania w formule społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Realizacja projektu SIM pozwoli na uzupełnienie oferty mieszkaniowej miasta i zmniejszenie tzw. luki czynszowej oraz zwiększenie dostępności mieszkań dla osób posiadających zdolność czynszową, ale nieposiadających zdolności kredytowej.

Pierwotnie miasto chciało budować mieszkania czynszowe we współpracy z istniejącym TBS-em, w którym Kraków jest mniejszościowym akcjonariuszem. Jednak aby w pełni skorzystać w tym przypadku ze wsparcia finansowego, konieczne byłoby przeprowadzenie postępowania na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. "Ze względu na długotrwałą procedurę wyboru partnera pojawiło się uzasadnione ryzyko co do możliwości pozyskania finansowania oraz szybkiej realizacji przedsięwzięcia" - tłumaczą urzędnicy i przekazują, że w związku z tym zmieniono plany i wspólnie z innymi 10 gminami małopolskimi założono nową spółkę KZN SIM "Ziemia Krakowska".