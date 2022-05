Informatyczna rewolucja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Cisco dostarczy najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny IT Marek Długopolski

W ramach wolontariatu pracownicy Cisco przepracowali w szpitalu ponad 1000 godzin

230 000 – tylu małym pacjentom co roku pomaga Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Jednak i jemu, by dalej mógł sprawnie funkcjonować, potrzebne jest potężne wsparcie. Największa i najlepsza wysokospecjalistyczna placówka pediatryczna na południu Polski już od lat jest mocno niedofinansowana, szczególnie jeśli chodzi o najnowocześniejsze rozwiązania z branży IT. I to właśnie wkrótce ma się zmienić. Wszystko za sprawą partnerstwa z krakowskim Cisco, światowym liderem w dziedzinie technologii tworzących internet.