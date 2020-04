Infolinia Anonimowych Alkoholików w trakcie pandemii notuje rekordy. „Mamy 100 procent więcej połączeń”

Robert Michalak: Telefony się urywają

Infolinia Anonimowych Alkoholików ma na celu wspieranie osób walczących z nałogiem alkoholowym. Korzystają z niej różne osoby – część to wieloletni alkoholicy, którzy powrócili do nałogu, część dopiero w nałóg wpadła.

Infolinię obsługują wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc innym. Jednym z takich wolontariuszy jest Robert Michalak, który odbiera telefony między 8. a 16. W rozmowie z serwisem Zdrowie.wprost.pl wolontariusz przyznaje, że koronawirus wpłynął na wzmocnienie zainteresowania infolinią:

Ludzie sobie nie radzą. Stracili pracę. Żyją w izolacji. Nie mają kontaktu z drugim człowiekiem. Szukają ratunku. Alkohol jest najprostszym wyborem.

Co ciekawe, nie zawsze z infolinii korzystają uzależnieni. Często są to osoby, które nie radzą sobie z bliskim walczącym z nałogiem. Np. pracodawcy, którzy nie mogą się dodzwonić do pracowników, zmartwione żony pijanych mężów, przestraszone dzieci pijanych rodziców.