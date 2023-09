Infamia to nowy hit Netflixa. Sceny nagrywali w najsłynniejszej wiosce romskiej w Maszkowicach.To serial o dorastaniu z romską kulturą w tle

Maszkowice w hicie Netflixa

W filmie ukazano m.in. życie Romów w Polsce, ich przywiązanie do tradycji i ścisłe podporządkowanie kobiet mężczyznom. Jedni z nich są bogaci, stać ich na drogie samochody oraz bogato zdobione ubrania. W domach widać przepych. Organizują festiwal muzyki romskiej i są przywiązani do tradycji. Estetyka nowobogackiego stylu życia Romów miesza się z ubóstwem mieszkańców obozowiska. W serialu występują też Romowie, których warunki mieszkaniowe pozostawiają wiele do życzenia. Tutaj tło stanowi osada romska w Maszkowicach w gminie Łącko. Ekipa filmowa była tam kilka miesięcy temu, teraz efekty ich pracy można zobaczyć w serialu.

O czym jest serial "Infamia" Netflixa

Serial dostępny jest na platformie od kilku dni i ma szansę stać się kolejnym hitem Netflixa, która trafi w gusta polskich widzów. Producenci podkreślają, że jest to serial o poszukiwaniu siebie, trochę o miłości, a tłem częściowo jest kultura romska, choć nie jest to wątek wiodący w filmie.

Rodzina Gity w Polsce „Infamia” (Fot. materiały prasowe) print screen

Główna bohaterka Gita po powrocie z Walii do Polski ma poświęcić się dla rodziny i spełnić ich żądania. Bowiem nastolatka ma uratować ich rodzinę przed konsekwencjami, które zadłużony ojciec hazardzista na nich ściągnął. Staje się pewnego rodzaju towarem, bo rodzina aranżuje jej małżeństwo. To zawarte z bogatym Romem z Czech ma spłacić długi ojca. Dziewczyna jako zbuntowany anioł sprzeciwia się tradycjom romskim i chce żyć po swojemu, przez co ściąga na siebie gniew rodziny i wstyd zwany "infamia". Po drodze dochodzi także do tragicznych wydarzeń a nastolatka, aby wyrazić swoje uczucia i gniew do otaczającego ją świata nagrywa hiphopowe kawałki. Serial ukazuje także konflikt polski romski, który potęguje.