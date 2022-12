Imprezy w Krakowie 23-26 grudnia 2022r. Najciekawsze wydarzenia weekendu Alicja Kozioł

Przed nami świąteczny weekend, a to oznacza też świąteczne imprezy klubowe, które są świetną okazją do potańczenia, spotkania się ze znajomymi i odpoczęcia po ciężkich przygotowaniach do świąt. Oczywiście nadal odwiedzić będzie można Jarmark Bożonarodzeniowy znajdujący się na Rynku Głównym, a także Galicyjski Kiermasz Adwentowy. Ponadto można wziąć udział w Szopkowej grze terenowej oraz w wydarzeniu: Spacer dla rodzin: Wokół Szopki. Więcej informacji na temat tego, co będzie się działo w weekend znaleźć można w galerii!