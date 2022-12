Imprezy w Krakowie 16-18 grudnia 2022. Najciekawsze wydarzenia weekendu

Co będzie się działo w Krakowie w dniach 16-18 grudnia 2022? Sprawdź przegląd wydarzeń na weekend.

Nadchodzący weekend pełen będzie ciekawych wydarzeń i imprez. Przede wszystkim odbywać będą się wydarzenia świąteczne takie jak: Jarmark Bożonarodzeniowy 2022, Galicyjski Kiermasz Adwentowy, Kiermash Świąteczne prezenty x Art & Food Bazar. Poza tym wybrać można się również na świąteczną edycję SWAP Ciuchowiska. Odbędą się także imprezy w klubach takich jak: Frantic, Shakers, Coco. Przez cały weekend odbywa się również Etno Show Ukraine. Na miejscu zobaczyć będzie można tradycyjne stroje, biżuterię i przedmioty pochodzące z Ukrainy. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez na weekend w Krakowie.

Przejdź do galerii i zobacz, co się będzie działo w terminie od 16 do 18 grudnia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Czy opłaca się jeździć elektrykiem?