Imprezy na weekend 10-12.12 w Krakowie. Lista najlepszych imprez i wydarzeń w Krakowskich klubach!

Już od 11 grudnia w Galerii M1 przy Al. Pokoju 67 obecna będzie Wyspa Muzyczna! Cała akcja ma nazywać się „Winyl Pod Choinkę” i będzie to idealna okazja do zakupy płyty winylowej dla siebie, bądź dla kogoś bliskiego. Poza płytami winylowymi na stoisku dostępne będą także płyty kompaktowe i kasety magnetofonowe. Strefa Vinyl Zone zaoferuje tysiące muzycznych nośników w bardzo atrakcyjnych cenach oraz szeroki wachlarz gatunków: Rock, Metal, Pop, Elektronika, Filmowa, Jazz, Progresywny, Rap, Rock N Roll, Reggae, Funk, Soul, Blues. Dodatkowo do każdego zakupu Winyl gratis. Wstęp darmowy.

Pixabay