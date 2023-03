"Imperium światła" w ramach cyklu SMAK czyli Spotkania Młodych Amatorów Kina w sobotę 11 marca w Kinie Pod Baranami

Sam Mendes to twórca tak znakomitych filmów, jak "1917", "Skyfall" czy "Droga do szczęścia". W swoim najnowszym filmie brytyjski reżyser inspiruje się losami własnej rodziny. "Imperium światła" to wypełniona nostalgią opowieść o miłości do kina. Te szczególne, pełne magii miejsca, w filmie Mendesa reprezentuje kino Empire, funkcjonujące w angielskim nadmorskim miasteczku na początku lat 80. "Znajdź światło w mroku" - zachęca napis na budynku.

Powszechny zachwyt budzą nominowane do Oscara zdjęcia autorstwa Rogera Deakinsa, który wielokrotnie współpracował już z brytyjskim reżyserem. W obsadzie "Imperium światła" znaleźli się m.in: Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones oraz znany przede wszystkim z małego ekranu Micheal Ward (seriale "Top Boy" i "Mały topór"), który jest laureatem EE Rising Star Award - jednej z kategorii nagród BAFTA.