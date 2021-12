Impact Festival w Krakowie w 2022 roku. Gwiazdą festiwalu Five Finger Death Punch

Five Finger Death Punch mają na swoim koncie ponad 7,6 miliarda streamów, 3 miliardy wyświetleń wideo i nadal bije rekordy na całym świecie. W latach 2018-2020 muzycy sprzedali ponad milion biletów na swoje koncerty. Zespół zajmuje drugie miejsce wśród wykonawców spod znaku hard rockowego grania pod względem sprzedaży i streamów, ustępując jedynie Metallice. Grupa ma na koncie 25 singli, które znalazły się w top 10 i 11 utworów z numerem jeden na listach przebojów w ciągu ostatnich kilku lat. Ich kariera nie zwalnia tempa, a grupa niedawno podpisała kontrakt z Better Noise Music.

Five Finger Death Punch to jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych marek. Zespół często grał na wszystkich najważniejszych światowych festiwalach i wyprzedawał areny na całym świecie. Od czasu wydania debiutanckiego albumu "The Way of the Fist" w 2007 roku, zespół wydał sześć wydawnictw, które pokryły się złotem lub platyną przyznanymi przez zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki. Grupa ma również na koncie dwa świetnie sprzedające się albumy "Greatest Hits".