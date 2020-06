Imieniny Marzanny 2.06. Jakie życzenia złożyć Marzannie? Życzenia imieninowe dla Marzanny

Jaki jest Marzanna?

Imię Marzanna ma pochodzenie słowiańskie. Imieniny Marzanny wypadają 21 marca.

Marzanna jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Nie lubi nudy, woli działać i podejmować się nowych wyzwań. Ma swoje zdanie na wiele tematów i rzadko ulega wpływom innych osób. Jest towarzyska i ma swoich wiernych przyjaciół. Chętnie im pomaga i służy dobrą radą. Czasami lubi również pobyć w samotności. W pracy bardzo angażuje się w wykonywane zadania. Jest przy tym sumienna i rzetelna. Ma swój cel, do którego dąży za wszelką cenę. Chętnie rozpoczyna nowe projekty i nie lubi monotonnych zajęć.

Skąd wzięło się imię Marzanna?

Marzanno z Krakowa! W dniu imienin życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Życzenia imieninowe dla Marzanny

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

