Imieniny Magdaleny 29.05. Życzenia imieninowe dla Magdaleny. Kiedy są imieniny Magdaleny?

Imię Magdalena wywodzi się z hebrajskiego, a w Polsce pojawiło się w trzynastym wieku. Imieniny Magdaleny wypadają 13, 27, 29 maja, 1 czerwca oraz 22 lipca.

Magdalena jest osobą pomocną i często służy radą. Zdarza się, że przemawia przez nią impulsywność i wtedy nie panuje nad tym co mówi. Magdalena to przyjaciółka idealna, która zawsze pomoże i nie zawiedzie. Jest osobą towarzyską, która lubi otaczać się ulubionymi znajomymi. Ponadto uwielbia podróże i poznawanie świata. W pracy woli mieć swobodę działania i ciężko jest jej podporządkować się regułom oraz zasadom.

Imieniny Magdaleny - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

