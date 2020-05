Imieniny Jana. Kiedy są imieniny Jana? Najbliższe imieniny wypadają 27.05. Życzenia imieninowe dla Jana

Jaki jest Jan?

Jan wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza “cieszący się boską łaską”. Jan imieniny obchodzi 10, 17, 23, 25, 27, 31 stycznia, 4, 5, 8 lutego, 5, 8, 17, 27, 28, 30 marca, 7, 13 kwietnia, 6, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 maja, 12, 16, 22, 24 czerwca, 20, 21, 29 sierpnia, 3, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 28 września, 1, 2, 3, 9, 19, 20, 23 października, 11, 12, 13, 24, 26 listopada, 4, 14, 21, 23, 27 grudnia.

Jan jest mężczyzną sprawiedliwym i pracowitym. Wszystko chce robić sam, bo uważa, że zrobi to najlepiej. Jest uparty i zawsze pewien swojej racji. Jest niesamowicie inteligentnym mężczyzną. Potrafi panować nad kilkoma projektami równocześnie i robić to dobrze. Jan lubi zaszyć się w domu, żeby odreagować stresy z pracy. Jego poglądy są konserwatywne. W jego ambitnych planach życiowych, zawsze jest miejsce na rodzinę. Jest wiernym i oddanym mężem. Nie jest wylewny w okazywaniu uczuć, ale zapewni stabilizację i bezpieczeństwo swojej rodzinie. W towarzystwie Jana wszyscy dobrze się czują. Jest trochę nieśmiały, ale bardzo empatyczny. Zawsze chętnie udziela pomocy i rady innym. Czasem ciężko z nim wytrzymać, ponieważ zawsze musi mieć rację.

Wiersze na imieniny Jana

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Janowi, bo nie mieszka w Krakowie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

