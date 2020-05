Imieniny Emila. Kiedy są imieniny Emila? Najbliższe imieniny wypadają 28.05. Wierszyki z okazji imienin dla Emila

Jaki jest Emil?

Imię Emil jest pochodzenia etruskiego i ukształtowało się w języku łacińskim. Imieniny Emila wypadają 10 marca, 22 maja, 12, 25, 30 czerwca, 31 lipca, 5, 8, 19, 21, 22 sierpnia, 15 września, 6, 11, 27 października, 12, 14, 24 listopada oraz 6 grudnia.

Emil jest osobą odważną i energiczną. Jest niezależny i posiada własne zdanie na wiele tematów. Nie lubi podejmować ryzyka, ponieważ obawia się porażki i przegranej. Cechuje go wrażliwość i skrytość. Nie jest za bardzo towarzyski. Woli własne towarzystwo, ponieważ jest typem introwertyka. Jego nieliczni znajomi cenią w nim poczucie humoru i pogodę ducha. W pracy chętnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Jest niezależny i lubi być samodzielny w działaniu. Unika ryzykownych sytuacji i wtedy woli odpuścić projekt.

Wierszyki na imieniny Emila

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Emilowi, bo nie mieszka w Krakowie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

