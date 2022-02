IMGW utrzymuje ostrzeżenia: w Małopolsce nadal będzie mocno wiało! Prognoza pogody na piątek Redakcja Kraków

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymują ostrzeżenia dla całego kraju, w tym dla Małopolski, przed silnym wiatrem. Alerty, od 1 do 3 stopnia, obowiązywać będą również 18 lutego (do 19 lutego do rana). Noc z czwartku na piątek też będzie bardzo wietrzna. Najmocniej będzie wiało w powiatach z południa Małopolski. Trzeba uważać!