Ile zarabiają lekarze, ratownicy, pielęgniarki? Szok!

FLESZ - Jak będziemy wracać do normalności?

- Na te dane trzeba patrzeć ze świadomością, że obejmują one wyłącznie wynagrodzenia na etatach, a tymczasem wielu, jeśli nie większość lekarzy zaczepia się w szpitalach lub przychodniach na cząstkę etatu, by mieć opłacone ubezpieczenie, a równolegle prowadzi indywidualną działalność: na kontraktach w innych, publicznych i prywatnych, placówkach ochrony zdrowia, oraz w formie prywatnej praktyki – zastrzega Kazimierz Sedlak, założyciel i szef znanej krakowskiej firmy analitycznej, prowadzącej m.in. bardzo popularny i miarodajny portal Wynagrodzenia.pl.

Firma Sedlak&Sedlak zebrała w styczniu 2020 r. dane o wynagrodzeniach lekarzy w oparciu o deklaracje 426 zatrudnionych. Wynika z nich, że mediana (nie mylić ze średnią) w tym fachu wynosi 4530 zł brutto. Płaca połowy ankietowanych mieści się między 3900 zł a 6290 zł brutto, jedna czwarta zarabia mniej, a jedna czwarta więcej. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych fachów, zarobki kobiet niemal nie różnią się tu od zarobków mężczyzn. Ale…

Dodaje, że w przypadku zdecydowanej większości lekarzy trudno mówić o klasycznym „dorabianiu do pensji”, bo dorabianie jest tu faktycznie głównym źródłem dochodów. Jakich?

Trochę więcej światła na zarobki lekarzy rzuca opublikowany niedawno, bo w marcu 2020 r., raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku”. Lekarze zostali w nim zaliczeni do – najlepiej po kierownikach i menedżerach – wynagradzanej grupy - specjalistów:

GUS zbadał także, jaki odsetek przedstawicieli danej profesji zarabia powyżej 10 tys. zł, a jaki – poniżej 5 tys. zł. Lekarze znaleźli się w tym zestawieniu w czołówce najlepiej sytuowanych grup, po kierownikach IT, dyrektorach generalnych, specjalistach z dziedziny prawa i przedstawicielach władzy publicznej: aż 40 proc. z nich osiągało zarobki powyżej 10 tys. zł, a tylko jedna czwarta – poniżej 5 tys. zł (w tej grupie byli niemal wyłącznie młodzi, na początku kariery zawodowej, czyli - w przypadku lekarzy specjalistów – koło trzydziestki).

GUS zaznacza, że zdecydowanie gorzej wynagradzani byli „inni specjaliści ochrony zdrowia” (m.in. odpowiedzialni za aparaturę diagnostyczną i laboratoria) – ich średnie zarobki, wynoszące 4,5 tys. zł brutto (a więc sporo poniżej średniej krajowej), było niższe nawet od pensji tak spauperyzowanej grupy, jak bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy, nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych specjalistycznych profesji, lekarze zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali więcej niż ich koledzy w sektorze prywatnym – i to aż o 1 tys. zł brutto.