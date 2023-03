Ile osób pracuje w miejskich jednostkach w Krakowie? Ile wynosi średnia pensja? Mamy dane

Urząd Miasta Krakowa Barbara Skrabacz-Matusik, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK liczbę osób zatrudnionych w urzędzie na etat wylicza w tysiącach. W 2020r. - 2920,45, w 2021r. - 2973,95, a w 2022r. - 3082,68. Z kolei liczba umów zleceń znacznie spadła w ostatnim roku do 45. W 2020r. było to 79, a w 2021r. - 99. W Urzędzie Miasta Krakowa średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) to również wzrost na przestrzeni lat. W 2020r. urzędnik zarabiał tam średnio 5218,89zł (z dodatkami 6083,01zł), w 2021r. - 5509,11 zł (z dodatkami - 6583,04zł), a w ubiegłym roku - 6153,44zł (z dodatkami - 7533,84zł).

Andrzej Banaś