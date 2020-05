III liga piłkarska: awans dla trzech liderów i jednego... wicelidera. Rezerwy Legii też zapowiadają odwołanie

W grupie I liderem decyzją Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej awansował Sokół Ostróda, który po 19 kolejkach miał punkt przewagi nad Legią II Warszawa i Sokołem Aleksander Łódzki. Problem w tym, że nie odbył się pierwszy mecz Sokoła Ostróda z rezerwami Legii (i oczywiście także drugi). Miał on być rozegrany 16 listopada, ale został odwołany na prośbę Legii II (powołania jej piłkarzy na zgrupowanie kadr narodowych, w tym trzech graczy reprezentacji U-19 na zgrupowanie i turniej UEFA). Podobnie było w drugim terminie (1 kwietnia - tym razem z powodu zagrożenia epidemicznego). Jeszcze przed podjęciem decyzji przez WMZPN warszawski klub apelował do niego, aby wyznaczył termin zaległego meczu z 17. kolejki między zainteresowanymi drużynami, na co ten jednak nie przystał. Stołeczny klub zamiesza odwołać się od postanowienia WMZPN.