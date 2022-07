II liga. Piłkarze Garbarni Kraków w nowym sezonie zagrają w wyjątkowych strojach. Zobacz zdjęcia

To kolejna w historii krakowskiego klubu dedykowana koszulka meczowa, stworzona we współpracy z firmą Hummel. Koszulka „domowa” ma aż trzy odcienie tradycyjnego koloru brązowego, charakterystycznego dla klubu z Ludwinowa, wraz z nowoczesnym wzorem. Na tym nie koniec ważnych dla kibiców akcentów. Od wewnętrznej strony koszulki jest napis: "Duma Ludwinowa" wraz z datą założenia klubu; na potniku znalazł się wizerunek Lwa, który nawiązuje do przydomka Garbarni oraz trzy kolory, które bezpośrednio łączą się z barwami herbu. Te same barwy znalazły się również na wykończeniu rękawów koszulek. Na tylnej części trykotu widoczne jest hasło: Historia – Tradycja – Przyszłość, promowane przez klub.

W koszulce „wyjazdowej” dominuje biały, rękawy i wykończenie kołnierzyka zdobi brąz; są też oczywiście wszystkie wspomniane elementy.

Kibice mogą już kupować nowe koszulki. Można je nabyć online oraz stacjonarnie, koszt 199 zł. Dostępne są w rozmiarach XS-XXL.