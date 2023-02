Igrzyska Europejskie w Krakowie za cztery miesiące. Remontują stadion Wisły, drogi, powstają trasy rowerowe Piotr Tymczak

Praca wre w wielu miejscach Krakowa w związku z przygotowaniami do III Igrzysk Europejskich, zaplanowanych w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. Do rozpoczęcia imprezy pozostały już tylko cztery miesiące. Czasu jest mało, ale w krakowskim magistracie liczą na to, że wszystko uda się wykonać na czas. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest przebudowa stadionu Wisły, na którym mają się odbyć ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk. Na dziś nie ma opóźnień względem harmonogramu dotyczącego realizacji tego zadania.