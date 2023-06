Igrzyska Europejskie w Krakowie. Olbrzymie białe namioty stanęły przy Piastowskiej. W największym... stołówka

Wielka stołówka w namiocie dla sportowców

To na pobliskim Miasteczku Studenckim AGH stworzona zostanie wioska olimpijska by nocować mogli tu zawodnicy III Igrzysk Europejskich. Rywalizować będą na arenach sportowych w całej Małopolsce, ale muszę też gdzieś jeść i tu do gry wchodzi właśnie biały namiot. Stanie się on stołówką. W kolejnych namiotach zapewne będzie miejsce do treningów, relaksu i innych aktywności potrzebnych sportowcom między występami w igrzyskach.

A w akademikach zagoszczą sportowcy a nie studenci. Cześć z nich wyjedzie na wakacje, ale są i tacy, którzy będą musieli się na ten czas wyprowadzić.