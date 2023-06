Igrzyska Europejskie Kraków 2023. Polskie rugbystki idą jak burza

Polki faworytkami

O ile panie zaliczają się do faworytek imprezy o tyle mężczyźni zbierają doświadczenie. Zawodniczki prowadzone przez Janusza Urbanowicza wymieniane są w gronie głównych kandydatek do walki o medale, w końcu to aktualne mistrzynie Europy, a co za tym idzie o przepustkę na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Bezpośrednio olimpijskie bilety wywalczą złoci medaliści w zmaganiach kobiet i mężczyzn. Zespoły z miejsc 2 i 3 zagrają z kolei w barażu interkontynentalnym, przedłużając swoje szanse na awans.

Już pierwsze spotkanie potwierdziło ogromna dominację Polek. Turczynki zostały rozbite w proch i pył. To spotkanie było jak dobry sparing dla Polek. Bardzo szybko Polki narzuciły swój styl gry. Sylwia Witkowska zrobiła pierwsze przyłożenie. Po chwili było 10:0. Błędy Turczynek powodowały, że Biało-czerwone mogły czuć się swobodnie, nie miały rywalek. Rywalki gubiły się pod pressingiem naszych reprezentantek. To był po prostu koncert gry. Po przerwie gospodynie nieco pofolgowały, ale i tak wygrały bardzo efektownie.