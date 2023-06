Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Koszykówka 3x3 - wszystko może się zdarzyć

Czas na koszykówkę 3x3

- Zawsze w niego celujemy – mówi. - Chcemy wejść do najlepszej czwórki i zdobyć medal. Musimy więc wygrać trzy mecze w fazie grupowej, ćwierćfinał i półfinał. Wtedy medal jest zagwarantowany. Najpierw pomyślimy, jak najlepiej zaprezentować się w fazie grupowej i wyjść z pierwszego miejsca, by mieć jak najlepsze rozstawienie w ćwierćfinale.

Plan minimum to według kapitana – medal.

- Nastroje są u nas bardzo dobre, jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie – mówi kapitan naszego zespołu Przemysław Zamojski. - Jesteśmy gotowi na Igrzyska Europejskie. Czujemy dużą ekscytację, by zacząć już pierwsze spotkania. Nie możemy się ich doczekać. Na pewno zostawimy całe serce na boisku, aby wyjść w tym pierwszym dniu zwycięsko z tych meczów.

Pierwszy cel - ćwierćfinał

Do niego kwalifikują się po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup. Rywale? - Na pewno bardzo groźnym przeciwnikiem będzie reprezentacja Austrii – uważa Zamojski. - Mocna będzie Belgia, Litwa zawsze jest w czołówce. Serbia przyjechała w trochę odmienionym składzie, ale zawsze trzeba się z nią liczyć. Jest kilka drużyn, które na pewno ostrzą sobie zęby na zdobycie medali. My chcemy być wśród nich.

Ostatnie występy kadry

Z kolei męska reprezentacja nie awansowała do finałów mistrzostw Europy. Zadecydowały o tym dwie porażki: półfinałowa z Austrią 14:21, a następnie z Czechami 19:21 w meczu o trzecie miejsce turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Bratysławie w czerwcu.

Reprezentacja Polski to mieszanka rutyny i młodości. - Jesteśmy gotowi, jesteśmy coraz lepiej zgrani – mówi Zamojski. - To jest „świeża” reprezentacja. Zmieniła się polowa składu – ja z Szymonem Rduchem jesteśmy z tej „starej gwardii”, mamy dwóch młodszych zawodników – młodzieżowych mistrzów świata z ubiegłego roku – wysokiego Adriana Boguckiego oraz Mateusza Szlachetkę, który kreuje sytuacje. Myślę, że ta drużyna jest teraz kompletna, gotowa do walki o najwyższe cele. Gramy ze sobą dopiero dwa miesiące w tym zestawieniu. Koszykówka 3x3 charakteryzuje się tym, że zgranie jest potrzebne, ale z każdym tygodniem jest lepiej u nas w tej kwestii.