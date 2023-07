Igrzyska Europejskie 2023. Triathlon w wydaniu ekspresowym przypadł kibicom w Nowej Hucie do gustu. Polacy: Daliśmy z siebie wszystko

- Zaczynałam od przepłynięcia 300 metrów – opowiadała nam, gdy już doszła do siebie. - Wydaje, że miałam bardzo dobrą sytuację, ponieważ Maciek (Bruździak) przybiegł do strefy zmian chwilę przed całą grupą. A że pływanie jest moją najsłabszą stroną, to dobrze się stało, że udało mi się złapać do tej grupy i dopłynąć w niej. Potem jechałyśmy 5 kilometrów na rowerze. A ponieważ warunki były trudne, zachowywałyśmy ostrożność na zakrętach. Gdy jechała Magda (Sudak) na drugiej zmianie, to wywróciły się dwie dziewczyny. Trzeba więc było być bardzo skoncentrowanym i uważać, by ukończyć zawody, bo przecież nie chodziło tylko o mój wynik, ale i o całą drużynę. Na końcu było 1500 metrów biegiem. I tu już poszłam na maksa.

- Jeśli chodzi o dzisiejsze warunki pogodowe, to uważam, że były dla nas sprzyjające. Wiadomo, że dla wszystkich jednakowe, ale ci, co startują w triathlonie, wiedzą o czym mówię – po prostu Polacy nieźle sobie radzą właśnie wtedy, gdy warunki są niestandardowe i i ciężkie – zauważa Bruździak, chłopak, który postawił na triathlon przed pięcioma laty i nie żałuje. - To jedna z najlepszych decyzji mojego życia. Kiedy byłem pływakiem, to mój trening ograniczał się do patrzenia w ścianę. A teraz dużo też jeżdżę rowerem, biegam, poznaję świat i ludzi - tłumaczy.

- Trenerzy zdecydowali, że wystąpimy właśnie w takiej kolejności i wydaje mi się, że to była dobra kolejność na dzisiejszy wyścig – komentuje Józefina Młynarska. - Ja w ogóle bardzo lubię sztafety, one wyzwalają w nas dodatkową energię, bo walczy się nie tylko dla siebie, ale też do drużyny. Tutaj na dodatek także dla kraju, więc to jest fajne. Wcześniej startowałam w sztafetach dwa razy na mistrzostwach Europy juniorów i parę razy na mistrzostwach Polski jako reprezentantka klubu.

Maciej Bruździak też chwalił sobie start w sztafecie, tym bardziej, że występ indywidualny mu kompletnie nie wyszedł, zajął w nim 41. miejsce.

- Tamtego dnia miałem problemy żołądkowe, nie mam pojęcia, czym spowodowane, ale faktem jest, że mocno wpłynęły na mój wynik. Dziś sytuacja była opanowana i jestem bardzo zadowolony ze startu – opowiadał nam. - Co do szczegółów, to więcej bym mógł powiedzieć, gdy poznam międzyczasy, ale jeśli chodzi o całą drużynę, to zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Trzeba brać to 12. miejsce i szykować się do kolejnych imprez. Naszą główną, w której sztafeta będzie najważniejsza, są mistrzostwa Europy w Turcji, które odbędą się w sierpniu. Wtedy będziemy walczyć, by być jak najbliżej podium albo najlepiej na nim stanąć. Sztafety są bardzo widowiskowe na kibiców i wcale się nie dziwię, że mimo deszczu tyle osób przyszło nas oglądać. Jest dobre tempo, dużo się dzieje. Trasa była ta sama, co w zawodach indywidualnych, tylko oczywiście krótsza.