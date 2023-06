Igrzyska Europejskie 2023. Polskie rugbystki zagrają o złoty medal

- Musiałyśmy wykazać pełną dominację, mecz był bardzo wymagający, bo dziewczyny są niesamowicie silne i zdeterminowane – mówi Natalia Pamięta. - Ale mamy to! Mamy finał Igrzysk Europejskich i co się nie stanie, możemy walczyć o igrzyska olimpijskie.

Gdy Polki wygrają finał przepustkę do Paryża mają w kieszeni, a jako finalistki mają zagwarantowany udział w turniejach barażowych.