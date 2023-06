Igrzyska Europejskie 2023. Miasteczko studenckie AGH zamieniło się w wioskę zawodniczą. Sołtysem jest mistrz olimpijski Robert Korzeniowski

Oficjalne otwarcie wioski odbyło się obok klubu Studio. Symboliczny klucz do tego miejsca odebrał Robert Korzeniowski, chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski, który jest gospodarzem wioski.

- Jestem sołtysem wioski, który odpowiada za porządek i za to, żeby każdy mieszkaniec miał to, co mu potrzebne. Na terenie wioski mamy bazę noclegową, strefę odpoczynku, stołówkę, a nawet miejsca, w których przedstawiciele poszczególnych religii mogą się pomodlić - mówi Robert Korzeniowski.